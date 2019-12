Warme acties Sint-Andriesziekenhuis leveren 5.700 euro op voor zes goede doelen Sam Vanacker

24 december 2019

14u15 0 Tielt Deze maand vonden in het Sint-Andriesziekenhuis verschillende acties plaats ten voordele van de Warmste Week. In totaal werd 5.700 euro ingezameld. Dat geld wordt verdeeld over zes goede doelen die de medewerkers van het ziekenhuis zelf kozen.

Midden oktober werd in het ziekenhuis een oproep gelanceerd met de vraag of er medewerkers waren die een actie wilden ondernemen ten voordele van de Warmste Week. “De respons was overweldigend”, zegt financieel directeur Gerdy Dezutter. “We besloten de verschillende initiatieven te bundelen en met de opbrengst meerdere doelen te steunen. Zo hadden we hadden een ‘rospot’, er werden koffie thee en kerstspulletjes verkocht, onze medewerker Hans Martens, oud-winnaar van Bake Off Vlaanderen, hield een bakmarathon in het restaurant en op 20 december organiseerden we een grote quiz. Alles samen leverde dat een mooie 5.700 euro op..”

Die som werd netjes verdeeld over zes goede doelen waar verschillende ziekenhuismedewerkers een band mee hebben. ALS Liga, IMPORE vzw, Together We’re Strong vzw, Boven De Wolken vzw, Transplantoux vzw en Netwerk Palliatieve Zorg De Mantel kunnen elk op 950 euro rekenen.