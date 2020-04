Wachttijd van een uur aan containerpark in Tenhovestraat Sam Vanacker

07 april 2020

15u35 12 Tielt De recyclageparken zijn weer open. Ondanks de oproep om alleen te komen voor dringende zaken, was het dinsdag in Tielt stevig aanschuiven geblazen. Toen het park in de Tenhovestraat open ging om 14 uur stond er al een rij van vijftig wagens, goed voor een uur aanschuiven.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De politie hield een oogje in het zeil en liet met mondjesmaat wagens toe op het containerpark, maar de bezoekers moesten wel veel geduld aan de dag leggen. Jürgen Desmet stond rond 14.15 uur vooraan in de rij. “Ik ben speciaal vroeg vertrokken en sta hier nu toch al een uur aan te schuiven”, zucht hij. “Wat ik bij heb? Wellicht zoals de meeste mensen in de rij vooral tuinafval. Je kunt moeilijk gras en snoeisel thuis laten liggen, want met dit weer zou zich snel beginnen stinken. Ik kon niet anders dan in de rij te komen staan. Al ben ik wel blij dat ik wat vroeger vertrokken ben.”

Op afspraak

Ook Lindsay Verstraete en haar zoontje Ferre (9) stonden in de rij. Ze is aan het verhuizen. “Ik woon al langer in Tielt, maar mijn partner is van Torhout. We gaan samen wonen in Tielt en we moeten uiteraard een pak materiaal kwijt. Deze morgen ben ik trouwens ook al naar het containerpark in Torhout gereden. Dat was een enorm verschil met hier. Daar zijn ze zo voorzienig geweest om alleen op afspraak te werken. Gisteren heb ik telefonisch een afspraak gemaakt. Deze morgen was ik om 10.30 uur in Torhout en een half uur later was ik al weer buiten. Jammer dat er niet overal verplicht op afspraak gewerkt kan worden.”