Vzw WOP doet mee aan World Cleanup Day met zwerfvuilactie SVR

05 september 2019

13u50 1 Tielt De vrijwilligers van vzw Wijzer Omgaan met de Planeet plannen een grote zwerfvuilactie in Tielt op zaterdag 21 september. Op die datum wordt wereldwijd de tweede editie van de World Cleanup Day gehouden.

“Op de eerste editie vorig jaar hebben alles samen 8 miljoen vrijwilligers uit 157 landen hun krachten gebundeld om de planeet schoon te maken”, weet Bert Reubens van de vzw. “Een indrukwekkend aantal en aangezien ook wij dromen van een gezonde, afvalvrije planeet, zetten we graag onze schouders onder het initiatief. Tussen 9 en 12 uur gaan we massaal de baan op in Tielt en tegen de middag gaan we alle ingezamelde zwerfvuil verzamelen op een centrale locatie, waar we de actie afsluiten met een hapje en een drankje. Vanzelfsprekend is iedereen welkom om mee te helpen. Tegelijk roepen we ook scholen en verenigingen op om in het kader van World Cleanup Day zelf kleinschalige opruimacties op te zetten. Wij bezorgen met veel plezier het nodige materiaal en we komen de afvalzakken achteraf ook ophalen.”

Wie wil meedoen aan de zwerfvuilactie kan terecht op de facebookpagina van vzw WOP. Wie er niet bij kan zijn maar plaatsen kent die wel eens een opruimbeurt kunnen gebruiken, kan via dezelfde weg locaties suggereren. Bij de opmaak van de routes van de zwerfvuilactie wordt daar dan rekening mee gehouden.

Verpakkingsarme winkel

Ondertussen werkt de vzw volop verder aan de realisatie van een eerste verpakkingsarme winkel in Tielt. “We zitten in de laatste rechte lijn wat betreft de locatie van de winkel”, geeft Bert nog mee. “Al is het nog net iets te vroeg om nu al definitief uitsluitsel te geven. Maar met wat geluk kunnen we op 21 september aankondigen waar en wanneer ‘Bokaal’ de deuren zal openen.”