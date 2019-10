VV Tielt zet trainer aan de deur SVR

29 oktober 2019

Voetbalploeg VV Tielt laat weten dat de samenwerking met trainer Joachim Heytens stopgezet worden. “We bedanken Joachim voor zijn inzet bij ons Fanion team en wensen hem veel succes voor de toekomst”, klinkt het in een korte mededeling van voorzitter Johan Rosseel. “Nico Gillewy zal voorlopig samen met T2 Hugo Michielsens de taken van Joachim op zich nemen, tot er een nieuwe T1 aangesteld is.” De trainer was aan zijn vierde seizoen bezig bij de tweedeprovincialer. Al bleven de resultaten dit seizoen uit met 7 op 27.