Vuilniszakken in woning, binnensijpelend water en ratten: huisjesmelker krijgt 10 maanden cel Siebe De Voogt

11 december 2019

13u18 0 Tielt Een 49-jarige man uit Tielt heeft in de Brugse rechtbank een effectieve celstraf van 10 maanden gekregen voor huisjesmelkerij. In één van z’n woningen trof de politie verschillende vuilniszakken aan, binnensijpelend regenwater en veel vliegen. Ook een ander huis bleek niet in orde.

De politie van Tielt ging op 23 juli 2015 over tot de controle van een woning langs de Wingensesteenweg. In de woonkamer troffen de agenten drie volle vuilniszakken aan en in de inkomhal lagen nog eens twee gevulde PMD-zakken. Ze stelden ook vast dat er veel vliegen rondhingen in het huis.

Ratten

Bij nader onderzoek bleek ook de tuin een half stort te zijn. Er lagen tientallen vuilniszakken en kapotte meubels. Bovendien waren de dakpannen achteraan het huis allemaal verdwenen. Bij regenval regende het volgens de politie binnen en bij de huren hoorden ze klachten over ratten. Op 13 november 2015 verklaarde de burgemeester de woning onbewoonbaar. Eigenaar Andy D. had in totaal drie eigendommen in Tielt en één in Meulebeke. Ook dat laatste pand langs de Koornzakstraat voldeed na onderzoek niet aan de vereisten van de Vlaamse Wooncode. Bij een nieuwe controle op 26 december 2017 bleek bij de woning in Tielt enkel het dak hersteld te zijn.

Ondanks het feit dat het pand onbewoonbaar was verklaard, bleek Andy D. het nog steeds te verhuren. En zelfs in mei dit jaar kreeg hij van een huurder nog 400 euro per maand. Het pand in Meulebeke werd op 11 september vorig jaar verkocht. Andy D. werd door het Brugse parket voor de rechter gebracht voor huisjesmelkerij en inbreuken tegen de Vlaamse Wooncode. De rechter gaf hem woensdagmorgen een effectieve celstraf van 10 maanden en 16.000 euro boete. Hij verklaarde ook 41.650 euro aan onterecht verkregen huurinkomsten verbeurd.