VTI Tielt start praktijklessen op met 34 laatstejaarsstudenten: “Dit wordt geen verloren generatie” Sam Vanacker

15 mei 2020

11u10 1 Tielt In het VTI van Tielt kwamen vrijdagochtend 34 van de 630 leerlingen terug naar school. De zesde- en zevendejaars van het TSO volgden er hun eerste praktijklessen in weken. “Het was veel zoeken en nadenken om alles praktisch georganiseerd te krijgen” , zegt directeur Charlotte Strobbe. “Maar zowel de leerkrachten als de leerlingen blijven positief.”

Aan de ingang van het VTI stond een team van leerkrachten klaar met mondmaskers, handschoenen en ontsmettingsmiddel. “Elke leerling krijgt ook een badge waar duidelijk op staat dat er anderhalve meter afstand moet gehouden worden", zegt de directrice. “De preteaching blijven we behouden, maar praktijkvakken van achter de computer geven is niet mogelijk. Veel van onze laatstejaars zijn bezig aan projecten en die hopen we af te kunnen werken. We werken met kleine groepjes en halve lesdagen om de bubbels zo veel mogelijk te behouden. Daarom zijn er ook op woensdagnamiddag praktijklessen. Evident wordt het niet, maar we gaan er samen voor zorgen dat onze laatstejaars in schoonheid kunnen eindigen. De verantwoordelijkheidszin bij de leerlingen is trouwens groot. Een van de leerlingen liet me gisteren nog weten dat een van zijn ouders getest wordt op corona. Hij blijft daarom vandaag uit voorzorg thuis.”

De sfeer op school als laatstejaars is toch altijd iets speciaals. Dat we dat moeten missen, doet eigenlijk nog het meeste pijn Matthias Dufoort

Thuis te snel afgeleid

Matthias Dufoort, Arthur Vande Weghe en Sina Karbassi zitten in het zesde jaar elektronica. Voor het eerst sinds het begin van de lockdown zitten ze weer samen in klas. Met mondmaskers aan en op een veilige afstand van elkaar. “Dit is veel beter dan thuis zitten. Online les krijgen lukt wel tot op zekere hoogte, maar thuis ben je sneller afgeleid”, zegt Sina. “Of we iets missen qua leerstof? Ik vermoed van wel, maar het ergste is dat we niet kunnen genieten van ons laatste schooljaar. De sfeer op school als laatstejaars is toch altijd iets speciaals. Dat we dat moeten missen, doet eigenlijk nog het meeste pijn”, aldus Matthias.

Pluim voor leerlingen

“De leerlingen moeten zo veel missen”, gaat Strobbe verder. “Niet kunnen uitkijken naar een zomerfestival of naar een fuif en gescheiden zijn van hun vrienden is zwaar. Maar we geloven in onze laatstejaars en in juni gaan ze examens krijgen. Voor de andere leerlingen zal het afwachten worden op richtlijnen van de overheid. Maar de laatstejaars verdienen nu al een pluim voor hun inzet. Ze hebben nog veel jaren voor zich en moeten alle kansen krijgen die ze ook zonder corona zouden krijgen. Dit zal zeker geen verloren generatie worden.”

Deliberaties

Algemeen directeur Rik Delmotte van de overkoepelende scholengroep KSO treedt de directrice bij. “Of we dit jaar nog alle leerlingen zullen terugzien op school weet niemand, maar wat de laatstejaars betreft zal dit zeker geen verloren generatie worden. Al weet ik nu al dat de deliberaties in alle scholen bijzonder zullen worden. Preteaching is een prima tool en zal ook meespelen in de evaluaties, maar hoe dan ook zullen leerlingen grotendeels geëvalueerd moeten worden op basis van de periode tot 13 maart. En dat wordt een uitdaging voor de klassenraden.”