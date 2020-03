VTI Tielt schakelt lasercutter in om 700 gezichtsschermen te maken voor zorgverleners Sam Vanacker

24 maart 2020

17u28 3 Tielt Het VTI van Tielt gaat de strijd aan met het coronavirus. Dinsdag schakelde de school hun lasercutter in om 700 gezichtsschermen te maken. Die zouden woensdagavond al klaar moeten zijn.

Nadat het Sint-Jozefsinstituut eerder al mondmaskers begon te naaien voor het Sint-Andriesziekenhuis, gooit het VTI nu op vraag van de intergemeentelijke coronataskforce hun lasercutter in de strijd tegen corona. “We kregen de vraag om voor vijfhonderd gelaatsbeschermers te zorgen, maar dankzij Exolon (tot voor kort beter bekend als Covestro - nvdr.) hebben we genoeg microfolie voor ongeveer zevenhonderd stuks”, zegt directrice Charlotte Strobbe.

3 minuten per scherm

Het directieteam en vijf leerkrachten sneden dinsdagnamiddag de eerste schermen uit. “Dankzij onze lasercutter kunnen we heel snel werken. Ongeveer om de drie minuten wordt in het Fablab een exemplaar uitgesneden en als alles goed gaat hebben we tegen woensdagnamiddag alles klaar. Al komt er ook manueel werk aan te pas. Het grootste werk wordt het bevestigen van de elastiekjes en de klittenband.”

De schermen moeten net als klassieke mondmaskers coronabesmetting helpen voorkomen. Ze zullen door de stad en door de intergemeentelijke taskforce verdeeld worden onder zorgverleners.