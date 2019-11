VTI Tielt huldigt AED-toestel in SVR

15 november 2019

Het VTI van Tielt beschikt voortaan over een eigen Automatische Externe Defibrillator. Het reanimatietoestel kwam er dankzij een samenwerking met vzw Heartsaver.

Een AED-toestel kan gebruikt worden om elektrische schokken te geven bij plotse hartstilstanden. Aangezien elke seconde in zo’n situatie telt, is het belangrijk dat er zo snel mogelijk gereanimeerd kan worden. In (groot)-Tielt hangen er nu al op acht verschillende plaatsen dergelijke toestellen. In het VTI werd de nieuwe aanwinst donderdag officieel ingehuldigd aan het onthaal, voorafgegaan door een basisopleiding reanimatie en defibrillatie. Het toestel kwam er dankzij de steun van Heartsaver, een vzw die onder het peterschap van cardioloog Pedro Brugada staat en ijvert voor het HartVeilig maken van scholen en hun directe omgeving. De projecten van de vzw worden officieel ondersteund door het Ministerie van Onderwijs.