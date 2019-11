VTI installeert weerstations voor wetenschapsproject: “We meten de impact van de omgeving op het weer” Sam Vanacker

28 november 2019

08u44 0 Tielt Sinds kort prijken op de Poelberg en in de tuin van het VTI van Tielt twee nieuwe weerstations. Die werden gebouwd door leerlingen van het VTI voor het VLINDER-burgerwetenschapsproject van de Universiteit Gent. Bedoeling is om in kaart te brengen hoe de omgeving voor kleine lokale weersverschillen kan zorgen.

In totaal zijn verspreid over Vlaanderen vijftig scholen aan de slag gegaan met een weerstation dat ze zelf bouwden met een bouwpakket. De vijftig stations zijn op dezelfde manier geijkt, hebben dezelfde sensoren en werken op zonne-energie. Via het internet sturen ze automatisch metingen door. De metingen starten officieel op 1 december, al zijn de twee Tieltse stations ondertussen al twee weken operationeel.

Hitte-eilanden in kaart brengen

“De oproep van de UGent was een enorm succes”, zegt leerkracht aardrijkskunde Marie-Leen Sagaert. “160 scholen stelden samen 444 meetlocaties voor. Daar kozen de onderzoekers uiteindelijk vijftig locaties uit. Die zijn divers gekozen om een goed beeld te krijgen van de impact van stad, water, groen... op het weer. In de tuin van het VTI meten we bijvoorbeeld het zogenaamde ‘stadsweer’, terwijl we op de Poelberg het plattelandsweer meten. Dat kan interessant zijn om het hitte-eilandeffect - het verschil in temperatuur tussen stad en platteland door de verharding in de stad - in kaart te brengen. We weten dat het effect zich in de zomer vooral ’s avonds afspeelt: de stad koelt minder snel af. In de winter kan het hitte-eilandeffect ook overdag spelen en dat kan dan bijvoorbeeld weer interessante informatie opleveren voor de stad, dat er bijvoorbeeld minder nood is om te strooien in de stad dan op het platteland.”

Halve graad verschil

“Na twee weken merken we al verschillen. Zo is het soms een halve graad warmer op de Poelberg dan in de stad of omgekeerd. Aan de hand van de resultaten onderzoeken de leerlingen de specifieke invloed van de omgeving op het weer. Bijzonder interessante materie voor een vakoverschrijdende lessenreeks, terwijl het project er ook voor zorgt dat het klimaat niet langer een abstract gegeven is.”

Op 1 december gaan de metingen van het VLINDER-project officieel van start. Wie de metingen wil volgen, kan terecht op wow.meteo.be/nl.