Vrouw & Maatschappij deelt witte lintjes uit op Boerenmarkt Sam Vanacker

12 november 2019

13u09 0 Tielt De CD&V-dames van Vrouw & Maatschappij gaan op zaterdag 16 november tussen 14 en 16 uur witte lintjes uitdelen op de Boerenmarkt. Wie een wit lintje draagt, toont daarmee zijn steun aan de strijd tegen geweld op vrouwen en mannen.

“Dit jaar werden negentien vrouwen door hun (ex-)partner vermoord. Stuk voor stuk waren het vrouwen die eindelijk de moed hadden gevonden om een einde te maken aan een jarenlange relatie vol partnergeweld. Geweld tegen vrouwen mag niet gebanaliseerd worden en daarom organiseren we met Vrouw & Maatschappij een wittelintjesactie”, zegt voorzitter Anne-Marie Geeroms. “We kiezen bewust november omdat 25 november uitgeroepen werd als Internationale Dag voor de Uitroeiing van Geweld op Vrouwen. Dit jaar zetten we met onze actie de zorgcentra in de kijker. Een zorgcentrum is een plek waar slachtoffers van seksueel geweld terecht kunnen voor medische en psychologische zorg en waar slachtoffers klacht kunnen indienen. We willen de drie centra in Gent, Luik en Brussel meer bekendheid geven.”

Vrouw & Maatschappij ijvert voor een structurele financiering van die zorgcentra en wil dat er in elke provincie zo’n centrum komt. De bezoekers van de Boerenmarkt krijgen zaterdag naast een lintje ook een flyer met meer info.