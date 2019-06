Vrouw gewond na klap tegen duiker VHS

10 juni 2019

08u52 8

Langs de Deinsesteenweg in Aarsele gebeurde zaterdagavond rond kwart voor negen een spectaculair ongeval. Stefanie Meeuws (31) uit Izegem kwam uit de richting van Deinze en verloor om nog onbekende reden de controle over het stuur. Haar wagen begon te tollen, raakte van de weg af en botste tegen een gemetselde duiker. De vrouw liep daarbij vrij ernstige verwondingen op maar verkeerde niet in levensgevaar. Ze werd voor verzorging naar het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt overgebracht. Haar auto is rijp voor de schroothoop.