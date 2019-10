Vrouw (74) op driewielerfiets in levensgevaar na aanrijding door koerierbusje VHS

30 oktober 2019

13u55 0 Tielt Langs de Ieperstraat in Tielt gebeurde dinsdagmorgen een zwaar ongeval. Een koerier die wilde vertrekken naar een volgende stopplaats, reed een vrouw aan die zich verplaatste met een driewielerfiets. Het 74-jarige slachtoffer verkeert in kritieke toestand.

C.V. reed dinsdagmorgen nietsvermoedend met haar driewieler in de Ieperstraat in Tielt. Plots werd ze aangereden door een bestelwagen van een koerierdienst die achteruit reed om naar een volgende stopplaats te vertrekken. De chauffeur had de vrouw op de driewieler niet opgemerkt, met alle gevolgen van dien.

Het slachtoffer, dat in Tielt woont, kreeg ter plaatse de dringendste zorgen toegediend. Ze verkeerde in kritieke toestand op het moment dat ze naar het ziekenhuis werd overgebracht. De koerier bleef ongedeerd, maar was fel onder de indruk van het ongeval.

Het parket van Brugge stelde een verkeersdeskundige aan om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.