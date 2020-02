Vrijwilligers gezocht voor zwerfvuilactie Sam Vanacker

24 februari 2020

15u28 0 Tielt Wie mee wil helpen om Tielt, Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle proper te houden kan op zaterdag 14 en zondag 15 maart de handen uit de mouwen steken tijdens een grote zwerfvuilactie.

Vrijwilligers worden verdeeld in verschillende opruimploegen die op verschillende plekken ingezet worden en telkens drie uur lang zwerfvuil ruimen. Op zaterdag verzamelen de vrijwilligers om 9 uur op de marktpleinen van Aarsele, Kanegem en Tielt. In Schuiferkapelle wordt op zondag om 9 uur verzameld aan de kerk. Zo kan iedereen in eigen (deel)gemeente de handen uit de mouwen steken.

Inschrijven kan tot 8 maart via deze link of via de dienst Milieu. Deelnemende verenigingen komen in aanmerking voor een subsidie en voor iedereen die ingeschreven is wordt opruimmateriaal voorzien. Op zaterdag verzamelen alle vrijwilligers om 12 uur op de Tieltse markt, waar al het verzamelde zwerfvuil samen wordt opgehoopt. Nadien is voor iedereen een broodje en een drankje voorzien.