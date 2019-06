Vrijwilligers gezocht voor Roefeldag Sam Vanacker

19 juni 2019

14u49 5 Tielt Honderden kinderen tussen 6 en 12 jaar duiken op zaterdag 29 juni opnieuw in de wereld van volwassenen tijdens de jaarlijkse Roefeldag. Om alles in goede banen te leiden, is de jeugddienst op zoek naar extra vrijwilligers.

Per graad kunnen de kinderen kiezen tussen verschillende activiteiten. Zo staan bezoekjes aan de brandweer en de radiostudio van Radio Oost West op het programma, maar ook juwelier Vande Walle, supermarkt De Weerdt, schoenmakerij Cindy, slagerij Colruyt, het Rode Kruis, Parfumerie Elsie, dierenpension De Hoevepoot, kinesist Karen, fotograaf Sylvia, imker Johny en mandenvlechter Edgard leren de kinderen straks met plezier de kneepjes van hun vak.

Om alles in goede banen te leiden, is de jeugddienst nog op zoek naar vrijwilligers. Het zoekt mensen die groepjes kinderen tussen de verschillende activiteiten door willen begeleiden. Zonder begeleider kan een groepje niet vertrekken. Geïnteresseerden kunnen terecht op de website van de Roefeldag of kunnen de jeugddienst contacteren via jeugddienst@tielt.be of op 051/42.82.40.

Ouders die hun kinderen nog willen inschrijven voor de Roefeldag kunnen dat nog tot en met 23 juni via de website van de Roefeldag.