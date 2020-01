Vriendenkring Heilig Hartschool zorgt opnieuw voor ontbijt met Valentijn Sam Vanacker

16 januari 2020

10u35 0 Tielt Je partner verrassen met een ontbijt in het weekend van Valentijn? Het kan dankzij de Vriendenkring van de Heilig Hartschool. Elk jaar is hun Valentijnsactie een enorm succes, met telkens meer dan duizend aan huis geleverde ontbijtpakketten.

Tientallen vrijwilligers staan op zondagochtend 16 februari tussen 7.30 en 9.30 uur paraat om ontbijten rond te brengen in een straal van tien kilometer rond de school. Volwassenen betalen 9 euro voor een uitgebreid ontbijtpakket. Kinderen betalen zes euro. Er zijn ook luxeontbijten beschikbaar met een flesje cava en pralines.

Bestellen kan via het bestelformulier op de facebookpagina van de vriendenkring of via overschrijving op BE43 9790 8606 7701 (Vriendenkring H.Hart), met vermelding van naam, aantal ontbijten, telefoonnummer, leveradres en het gewenste leveringsuur. Klanten hebben de keuze tussen 7.30 uur en 8.30 uur of tussen 8.30 uur en 9.30 uur. Het ontbijt zelf afhalen op school is ook mogelijk. De opbrengst van de actie gaat integraal naar de school.