Vriendenkring Brandweer schenkt zes nieuwe tablets, laptop en digitale camera aan Tieltse rusthuizen: “Vraag naar digitale communicatiemiddelen is groot” Sam Vanacker & Hans Verbeke

29 maart 2020

12u37 25 Tielt De vriendenkring van de brandweer van Tielt liet zich zondagvoormiddag van z’n allerwarmste kant zien. Alles samen werd voor 2.000 euro aan elektronica geschonken aan de woonzorgcentra Deken Darras en Samen.

Een - weliswaar beperkte - delegatie van de vriendenkring liet zondag zes tablets, een laptop en een digitaal fototoestel achter aan de deuren van de twee Tieltse woonzorgcentra, goed voor een investering van 2.000 euro. Een heel bewuste investering. “Wij worden in onze sociale contacten al heel sterk beperkt, maar voor de ouderen in de woonzorgcentra is de isolatie nog erger”, zegt voorzitter Pascal Dehullu. Hij nam contact op met de directie van beide woonzorgcentra met de vraag of de vriendenkring iets kon doen. “De vraag naar digitale communicatiemiddelen was groot.”

“In Deken Darras bleek een hoge nood aan tablets, om mensen via video te kunnen laten communiceren met hun familieleden en kleinkinderen. In wzc Samen (tot voor kort beter bekend als rvt Sint-Andries - nvdr.) bleek er dan weer nood te zijn aan een digitaal fototoestel om de bewoners te fotograferen en door te kunnen sturen naar hun familieleden. Tegelijk bleek dat er bij de groepsactiviteiten vaak een sterk verouderde laptop ingeschakeld werd om beeld of geluid te projecteren.”

Pascal kreeg de steun van het bestuur van de vriendenkring en er werden zes tablets, een laptop en een digitale camera gekocht. Zondagvoormiddag werden die giften overhandigd aan beide woonzorgcentra, vanzelfsprekend met de nodige afstand. “Laptops en tablets zijn te koop. Op geluk en gezondheid staat geen prijs. Hou het dus veilig”, besluit de voorzitter.