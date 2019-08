Vrienden van Pepijn Buyse wandelen ter ere van hun overleden vriend: “We willen zelfdoding bij jongeren bespreekbaar maken” Sam Vanacker

21 augustus 2019

10u55 8 Tielt Vier vrienden uit Tielt, Wingene en Meulebeke organiseren op 13 en 14 september een wandeltocht van 65 kilometer ter nagedachtenis van Pepijn Buyse, hun vriend en leeftijdsgenoot die in juni 2016 uit het leven stapte. De opbrengst gaat naar het goede doel. “De dood van Pepijn heeft ons dichter bij elkaar gebracht. We zoeken steun bij elkaar als het even wat moeilijk gaat. Met dit initiatief hopen we andere jongeren aan te sporen om erover te praten.”

Pepijn Buyse (19) reed 28 juni 2016 met zijn wagen in op een stapel containers in Oostrozebeke. De politie vond geen remsporen. De plotse dood van de jonge Meulebekenaar kwam hard aan in de regio. Zijn vrienden en familie beslisten daarop om in april 2017, wat de twintigste verjaardag van Pepijn zou zijn geweest, een benefietactie te organiseren samen met de Chiro van Meulebeke. ‘Geef mo Buyse’ bracht toen liefst 15.000 euro op voor TEJO, een therapeutisch begeleidingscentrum voor jongeren. Robbe Vander Meulen, Leander De Grande, Simon Demuynck en Tibo De Soete komen nu met een tweede actie ter ere van hun overleden vriend.

Eerste match

De vier spelen samen bij ‘Kistel Palace’, de cafévoetbalploeg van café De Kiste in Tielt. “Pepijn zou er normaal ook bij hebben gespeeld. Maar hij stierf nog voor we onze eerste match speelden”, vertelt Robbe. “Onder de noemer ‘Kistel stapt zich stijf voor het goede doel’ nodigen we iedereen uit om op vrijdagavond 13 september in Tielt de laatste trein te nemen richting Veurne, om dan samen te voet terug te keren naar De Kiste. We stappen de hele nacht door, al zijn onderweg wel negen tussenstops.” De wandelaars hopen zaterdag ten laatste rond 18 uur aan te komen in Tielt, na zo'n 19 uur stappen. Het evenement wordt afgesloten met een grote barbecue aan De Kiste.

Ik ben trots dat mijn zoon zulke goeie vrienden had. Tegelijk blijft het confronterend om die vrienden te zien. Pepijn had hier naast hen moeten zitten op café” vader Dries Buyse

Aandacht

“De volledige opbrengst van zowel de wandeling als de barbecue gaat naar TEJO Roeselare. Al is het ons deze keer minder om het geld te doen. We willen in de eerste plaats het thema nog eens onder de aandacht brengen. Met een pannenkoekenverkoop kom je er op dat vlak niet, dus gingen we op zoek naar een originele uitdaging. Eerst dachten we erover om van Gent naar Tielt te stappen, maar die route is niet zo wandelvriendelijk. Uiteindelijk kozen we het station van Veurne als startplaats. Omdat niemand van ons ooit meer dan vijftien kilometer gewandeld heeft, wordt het wel degelijk een uitdaging. Mensen verklaren ons gek als ze horen dat we 65 kilometer gaan wandelen, en dat was de bedoeling.”

“Ook ik verklaarde hen gek toen ik hun plan hoorde”, zegt Dries Buyse, de vader van Pepijn. “Maar dat belet me niet om samen met hen gek te zijn. Zowel Tijl (de jongere broer van Pepijn - nvdr) als ik stappen mee. Het is een fantastisch initiatief. Ik ben er trots op dat mijn zoon zulke goeie vrienden had. Tegelijk blijft het confronterend om z’n vrienden te zien. Pepijn had hier naast hen moeten zitten in De Kiste.”

“Het klinkt vreemd, maar de dood van Pepijn heeft ons dichter bij elkaar gebracht”, gaat Leander De Grande verder. “We zijn ondertussen drie jaar verder, maar telkens wanneer het wat lastig wordt op gelijk welk vlak, dan zoeken we elkaar op om even te praten. Praten over negatieve gevoelens helpt. Wij weten dat als geen ander. Maar lang niet alle jongeren kunnen over hun gevoelens praten. Met dit initiatief hopen we leeftijdsgenoten aan te sporen om te durven praten.”

Mini

Aangezien de volle 65 kilometer meestappen niet voor iedereen weggelegd is, zorgen de vrienden ook voor een mini-wandeling van ongeveer tien kilometer. “Nu zitten we al aan veertig inschrijvingen, maar 65 kilometer schrikt sommige mensen af. Daarom is er ook een kleinere wandeling waarbij mensen kunnen aansluiten tijdens de laatste tien kilometer. Dat aansluitpunt zal ergens in Egem zijn. Sowieso sturen we dan een sms’je naar die wandelaars met onze geschatte aankomsttijd.”

Wie de vier wil vergezellen tijdens hun wandeling betaalt twintig euro inschrijvingsgeld. Wie nadien ook nog van de barbecue aan De Kiste wil genieten, betaalt 30 euro. Wie het liever bij de barbecue alleen houdt, betaalt 16 euro. De actie een financieel duwtje in de rug geven kan ook. Inschrijven en doneren kan via www.kistelstaptzichstijf.com. Inschrijven kan tot 5 september.

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op de website www.zelfmoord1813.be.