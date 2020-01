Vrienden baten vanaf zaterdag café Barville uit Sam Vanacker

03 januari 2020

17u05 1 Tielt Jason Moerman (23) en Xander De Roo (21) zijn de nieuwe gezichten van café Barville op de markt in Tielt. De twee vrienden mikken tijdens het weekend op een jongerenpubliek, al blijft het café ook op weekdagen open.

Jason en Xander hebben ondanks hun prille leeftijd al wat ervaring in de horeca onder de gordel. Zo werkte Jason al in de Roeselaarse M-onkey Bar, terwijl ze beiden vorig ook al achter de toog stonden in Cirque Central. Daar leerden ze elkaar ook kennen. “Al snel bleek dat we allebei droomden van een eigen café”, zegt Xander. “Allebei wilden we wat meer leven in de brouwerij brengen in Tielt. Omdat dit alleen financieel moeilijk haalbaar is, besloten we het samen te doen.”

“Een half jaar geleden begonnen we de zoektocht naar een geschikt pand om over te nemen”, gaat Jason verder. “We hebben een aantal opties bekeken tot Fangio (Vanrenterghem, de vorige uitbater van Barville, nvdr) ons opbelde en vroeg of we interesse hadden. Zo ging de bal aan het rollen. Het interieur van de zaak is misschien eerder klassiek qua stijl, maar dat is zeker geen nadeel. We zorgen nog voor wat aangepaste belichting en er komt ook een televisiescherm aan de muur, zodat we voetbalmatchen kunnen volgen. Op weekdagen is iedereen welkom vanaf 8 uur. In de weekends mikken we vooral op jongeren. Elk weekend zal er zowel op vrijdag als op zaterdag een dj aanwezig zijn. Bovendien is de ligging van het café, in het midden van de markt, ronduit fantastisch. Mooi meegenomen is dat we op de bovenverdieping kunnen komen wonen.”

Jason en Xander openen zaterdag om 21 uur de deuren. Ter gelegenheid van de opening bieden ze een gratis glaasje cava en een hapje aan.