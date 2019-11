Vrachtwagenchauffeur remt plots voor viaduct, achterliggers botsen VHS

13 november 2019

18u31 3

Merkwaardig ongeval, woensdagnamiddag langs de Zuiderring in Tielt. Een vrachtwagenchauffeur reed er in de richting van de Deinsesteenweg toen hij plots in de remmen ging. De man vreesde even dat het viaduct niet hoog genoeg was voor zijn vrachtwagen. Onterecht, zo bleek. Maar door het onverwacht manoeuvre moest een bestelwagen die achter hem reed, ook in de remmen. Net als een BMW die nog eens daarachter reed. De bestuurster, een vrouw uit Oostrozebeke, slaagde er niet in tijdig te stoppen. Ze botste achter op de bestelwagen en raakte daarbij lichtgewond. Haar BMW liep serieus wat averij op. De bestuurder van de remmende vrachtwagen vervolgde zijn weg. Bewust of onbewust, want de mogelijkheid bestaat dat de man helemaal niks gemerkt heeft van het ongeval. Tijdens de vaststellingen en de takelwerken werd de Zuiderring een tijdlang afgesloten voor het verkeer dat in de richting van de Deinsesteenweg reed. Omrijden, moest via het centrum van de stad.