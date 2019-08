Vrachtwagen botst tegen auto’s die wachten aan rood licht AHK

23 augustus 2019

In de Ruiseleedsesteenweg reed vrijdagvoormiddag omstreeks 11 uur een vrachtwagen in op enkele stilstaande auto’s die stonden te wachten voor het rode licht ter hoogte van de Ringlaan. De vrachtwagenbestuurder merkte om één of andere reden te laat op dat enkele auto’s voor hem stonden te wachten aan de lichten en kon een aanrijding niet meer vermijden. Enkele auto’s raakten beschadigd, er vielen geen gewonden.