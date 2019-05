Voorzitterswissel en vernieuwd bestuur bij Open Vld Tielt Sam Vanacker

29 mei 2019

14u37 0 Tielt Op 1 juni neemt Guido Weustenraed het roer over van Johan Rosseel als voorzitter van de Tieltse liberalen. “Ik hoop een nieuwe wind door Tielt te laten waaien en reik iedereen de hand die samen aan een goed Tielt wil werken.”

Guido Weustenraad (51) woont in Kanegem en werkt in de financiële sector. Hij zit al drie jaar in het bestuur van Open Vld Tielt en leidde de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober vorig jaar. “Ik ben een teamplayer die ervan overtuigd is dat men samen meer bereikt. Onze partij wil meewerken aan een goed Tielt en alhoewel we nu in de oppositie zetelen stellen wij onszelf het doel om constructieve bijdragen te leveren. Ik durf te zeggen dat ik radicaal tegen afbraakpolitiek ben. Ook eigenbelang hoort niet thuis in de politiek. Ik hoop een nieuwe wind door Tielt te laten waaien en aan de mensen een andere politiek te tonen. Ik reik iedereen de hand aan iedereen.”

Afscheidnemend voorzitter Johan Rosseel (48) blijft aan boord als bestuurslid. “Het is het gepaste moment om de fakkel door te geven aan een gedreven nieuwe voorzitter en een vernieuwde ploeg met frisse ideeën. Al blijf ik met mijn ervaring deel uitmaken van het bestuur”, zegt Rosseel.

Het vernieuwde bestuur bestaat verder uit Lisa De Ceuninck, Pieterjan Debyser, Daniel Duribreux, Simon Germonpré, Steven Lampaert, Johan Rosseel, Joris Tack, Ivan Van Cauwenberghe, Vicky Van Compernolle, Gudrun Vandeginste, Eric Vande Walle, Marie-Claire Verbeke, Veerle Vervaeke, Cathy Vincent, Guido Weustenraed en Bianca Wybo.