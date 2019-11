Voorwaardelijke celstraf voor dief met 46 veroordelingen die toesloeg in Okay-filialen Siebe De Voogt

14 november 2019

14u31 4 Tielt Een 63-jarige man uit Elsene heeft een voorwaardelijke celstraf van 2 jaar gekregen voor vier diefstallen in filialen van Okay. Maurice L. werd sinds 1975 liefst 46 keer veroordeeld voor diefstal en sloeg twee jaar geleden opnieuw toe.

“Dankzij onze fantastische strafuitvoering liep hij vrij rond.” De procureur deelde vorige maand in de Brugse rechtbank nog een flinke sneer uit naar het strafuitvoeringssysteem in ons land. Maurice L. sloeg in augustus en september 2017 vier keer toe in de Okay-filialen van Wingene, Tielt en Laakdal. Hij maakte daarbij champagneflessen en scheermesjes buit. “De man staat over gans Vlaanderen gekend als dief. Telkens geeft hij dezelfde uitleg: financiële problemen. Maar volgens mij is hij niets meer dan een gepatenteerde kleptomaan.” L. werd sinds 1975 immers al 46 keer veroordeeld voor diefstal. In januari vorig jaar kreeg de man in Brussel nog 24 maanden cel, waarvan 8 effectief, voor gelijkaardige feiten. Bovenop die straf legde de Brugse strafrechter hem donderdagmorgen een voorwaardelijke celstraf van 2 jaar op.