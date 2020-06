Voormalig Vivesgebouw heropent op 1 september als nieuwe school voor eerste graad van Sint-Jozefsinstituut Sam Vanacker

19 juni 2020

13u44 0 Tielt Vanaf 1 september zullen alle leerlingen van het eerste en het tweede jaar van het Sint-Jozefsinstituut les krijgen in het voormalige gebouw van Vives in de Beernegemstraat. Even zag het ernaar uit dat de verbouwingswerken aan het gebouw vertraging zouden oplopen door de coronacrisis, maar de werken zitten op schema en de nieuwe school is bijna af.

Kort nadat hogeschool Vives in januari 2019 aankondigde dat ze zouden vertrekken uit Tielt, werd het schoolgebouw gekocht voor 1,2 miljoen euro door scholengemeenschap Molenland, met het oog op een verhuis van een deel van het Sint-Jozefsinstituut. “Eigenlijk was het vertrek van Vives voor ons een zegen”, zegt directrice Bie Lamon. “Kort voordien werd er in ons A-blok betonrot ontdekt. Dat was een ramp, want met 5.000 vierkante meter is dat het grootste blok van onze school. Behalve klaslokalen omvat het ook twee turnzalen en zowat de volledige administratie van de school. Vanaf 2024 mogen we dat blok niet meer gebruiken. Dus moest er dringend een oplossing komen.”

Een deel van de oplossing vond de scholengemeenschap in de Beernegemstraat. Het hogeschoolgebouw wordt pas sinds eind januari grondig verbouwd, maar de werken vorderden razendsnel. “De grote werken zullen tegen het bouwverlof achter de rug zijn”, gaat Nicolas Rubens verder. Hij is adjunct-directeur in het SInt-Jozefsinstituut en wordt vanaf september het gezicht van de directie in de nieuwe school. “Een hele prestatie van de aannemer, want amper een maand geleden dachten we nog allemaal dat we de verhuis een jaar zouden moeten uitstellen. Maar de werken zitten nog steeds op schema. Tijdens het verlof starten de schilderwerken en vanaf half augustus gaan we alle materiaal verhuizen en de klassen inrichten.”

Twintig klaslokalen

Vanaf 1 september krijgen ongeveer 240 leerlingen er voor het eerst les. “De groene binnenplaats alleen al is een enorme meerwaarde. Een deel hebben we verhard, maar de platanen en de groene luifel hebben we heel bewust behouden. Veel lokalen hadden niet veel meer nodig dan een opfrisbeurt en een nieuwe vloer. Kleinere administratieve ruimtes werden omgebouwd tot volwaardige klassen en op de eerste verdieping hebben we drie grote lokalen opgedeeld in vijf. Alles samen hebben we hier twintig klaslokalen. Overal komen smartboards en we hebben ook honderd nieuwe tabletcomputers aangekocht. Op de benedenverdieping komt een ruime leraarskamer met erboven de refter.”

Volgens Nicolas is de tweede vestiging van het Sint-Jozefsinstituut - voorlopig heeft het schoolgebouw nog geen nieuwe naam - een enorme meerwaarde door de kleinschaligheid. “Voor veel eerstejaars is de stap naar een grote school met achthonderd leerlingen heel groot en misschien is dat zelfs wat beangstigend. Door hier met de eerste graad te starten maken we die grote overgang veel kleiner. Nu al zien we tijdens infomomenten dat ouders die kleinschalige start echt als een grote troef zien.”

Capaciteitsprobleem nog niet van de baan

Al is met de ingebruikname van het vernieuwde Vivesgebouw het capaciteitsprobleem in de Kroonstraat niet volledig opgelost. “Het Vivesgebouw compenseert gedeeltelijk het verlies van ons A-blok, maar niet helemaal”, aldus de directrice. “Er zullen in de Kroonstraat nog aanpassingen moeten gebeuren. Die zullen later gebeuren, maar we hebben dus nog niet gedaan met puzzelen. Al vormt het Vivesgebouw toch al een mooi stuk van die puzzel. Een stuk waar we best trots op mogen zijn.”