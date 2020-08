Voormalig directeur van bouwgroep die naast opdracht collegesite greep stapt naar gouverneur: “We hebben nooit een eerlijke kans gekregen. De tegenpartij moest en zou die opdracht krijgen” Sam Vanacker

25 augustus 2020

14u17 0 Tielt Vanhaerents Development, dat in 2015 net als bouwgroep THV Kortrijkstraat een offerte indiende voor de ontwikkeling van de collegesite, had van meet af aan geen enkele kans om de opdracht binnen te halen. Dat zegt voormalig directeur Wouter Coucke. Hij diende een klachtendossier van 37 pagina’s in bij de gouverneur. “De enige correcte beslissing is om de aanbestedingsprocedure volledig opnieuw op te staren”, aldus Coucke. Het stadsbestuur betreurt dat er weer een klacht is ingediend.

Coucke werkte van 2006 tot 2018 als directeur Development bij Vanhaerents. Hij is gespecialiseerd in de opmaak van offertes voor publiek-private samenwerkingen en opdrachten die door overheden uitgeschreven worden. Hij zat in 2015 en 2016 meermaals aan tafel met het toenmalige stadsbestuur. De voorbije maanden vroeg hij via de wet op de openbaarheid van bestuur tientallen documenten op bij de Stad Tielt over het woelige verloop van het collegesiteproject. Volgens Coucke zijn er zodanig veel onfrisse zaken gebeurd dat hij een advocatenkantoor onder de arm nam en klacht indiende bij de gouverneur. Die beslist half oktober of de klacht ontvankelijk is. Als dat zo is, dan wordt er in de eerstkomende vijf jaar wellicht geen steen verlegd op de collegesite.

Jury onder druk

“Al tijdens de onderhandelingsprocedure werd er systematisch informatie gelekt aan THV Kortrijkstraat, waardoor die telkens hun offerte konden bijsturen. Daarop gebeurde de aanstelling van de voorkeursbieder op basis van een discutabel puntensysteem waarvan de parameters werden aangepast in het voordeel van de tegenpartij. Bovendien werden de juryleden onder druk gezet door twee schepenen om voor THV te kiezen. Als de puntentelling van een jurylid in het voordeel van Vanhaerents uitdraaide, moesten de leden hun punten aanpassen. Ik heb mailverkeer onder ogen gekregen die dat bewijzen.”

“Bovendien is de inhoud van de opdracht ook vandaag nog niet duidelijk. In de plaats van verder te gaan met de voorkeursbieder had het huidige stadsbestuur beter opnieuw begonnen. Door de vele wijzigingen aan het project wordt zodanig afgeweken van het oorspronkelijke bestek dat een nieuwe aanbestedingsprocedure zich opdringt. Ook de budgettaire impact van het project is nog te onduidelijk.”

Geen slechte verliezer

“Ik wil niet overkomen als slechte verliezer”, zegt Coucke. “Maar ik verdedig al twintig jaar dergelijke projecten. Ik heb wedstrijden gewonnen en wedstrijden verloren. Als het concept van de tegenpartij beter is dan leg ik mij daar bij neer. Maar dat we nooit een eerlijke kans hebben gekregen? Dat kan bij mij niet door de beugel. THV moest en zou die opdracht krijgen. Dit project, met alles wat achter de schermen is gebeurd, kan je mijn inziens niet meer laten verder lopen. En het argument ‘het moet eindelijk eens vooruit gaan’ kan daar eenvoudigweg niet tegenop.”

Vincent Byttebier (CD&V), als schepen bevoegd voor de collegesite, betreurt de klacht. “Bijzonder spijtig, zeker aangezien we ondertussen een goed, breed gedragen protocolakkoord hebben. De gemeenteraad van 2 juli was per slot van rekening een historische zitting. We hebben een akkoord waar zowel de politiek, de handelaars als het burgerinitiatief achter staan. Iedereen wil samen vooruit. Het is jammer dat er nu een klacht opduikt over een procedure die in de vorige legislatuur gevoerd werd. Niemand zat daarop te wachten. Al hebben we alle vertrouwen in een goede afloop.”