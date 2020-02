Voor het eerst in 8 jaar nog eens twee kandidaten voor titel van Stadsprins: “Blij dat we terug een echte strijd krijgen” Sam Vanacker

27 februari 2020

12u01 0 Tielt Goed nieuws voor Tielt Carnaval. Twee kandidaten nemen de handschoen op in de strijd voor de titel van Stadsprins. Kandidaat-sleutelfee Irene Verbeke krijgt tijdens de carnavalsstoet op 15 maart het gezelschap van Wesley Campe of van Brian Anne.

Het is al sinds 2012 geleden dat twee kandidaten het nog eens tegen elkaar opnamen tijdens de traditionele verkiezing van Stadsprins en Sleutelfee, die telkens aan de vooravond van de carnavalsstoet plaats vindt. De Orde van de 3 Sleutels is blij dat er terug een echte strijd komt. “De kandidaten dienen zo veel mogelijk toegangskaarten voor die verkiezing te verkopen, terwijl ze de avond zelf allebei een act moeten opvoeren. Het aanwezige publiek kan dan na afloop stemmen voor de favoriet”, legt Marc Verleyen van Radio Kix uit. Hij is de omroeper van dienst tijdens het carnavalsweekend.

De eerste kandidaat is de Tieltse bouwvakker Wesley Campe (42). “Ik ben getrouwd met Veronique Vande Weghe en samen vormen we een nieuw samengesteld gezin. In mijn vrije tijd supporter ik voor Club Brugge.” Hij neemt het op tegen vrachtwagenchauffeur Brian Anne (21), die nu nog in Sint-Eloois-Winkel woont maar binnenkort verhuist naar Tielt. “Doordat ik collega’s leerde kennen en vriendschappen heb opgebouwd ben ik bij verschillende Tieltse verenigingen terecht gekomen. Vorig jaar heb ik meegedaan met de huidige sleutelfee en dit jaar besliste ik om me zelf kandidaat te stellen als stadsprins.”

De (enige) kandidaat-sleutelfee ten slotte is Irene Verbeke (19). Ze zit in het zevende jaar Haarzorg in het Sint-Jozefsinstituut. “Vorig jaar werd ik uitgenodigd om de verkiezing te komen bijwonen en dat smaakte naar meer. Ik hoop een jong publiek te kunnen bereiken.” De pronkzitting met de verkiezing vindt plaats in de Europahal op 14 maart vanaf 19.30 uur. Het thema is Bal Masqué. De best verklede bezoeker krijgt een prijs. Naast de acts van de kandidaten zijn er optredens van Angelo Martinez, Greg, Miss Zarina en dj Fluppe.

Stoet

Op zondag 15 maart trekt vanaf 14 uur de carnavalsstoet door de Tieltse centrumstraten. Jaarlijks zijn er ongeveer twintig wagens te bewonderen en dat wordt dit keer niet anders. Onder andere enkele Voil Jeanetten en de groep AKV Stièndoeid, beide uit Aalst, komen naar Tielt, terwijl ook een groep uit Gross-Gerau present is. Van eigen bodem zijn de Koninklijke fanfare Sint-Cecilia, Vermaak Na Arbeid en de Accomusicband alvast van de partij. Individuele deelnemers, verenigingen en groepen maken kans op een geldprijs, terwijl er ook aankomstpremies voorzien zijn. De prijzen worden na afloop van de stoet door een jury uitgereikt in de Europahal. Nog op het programma van de Orde van de 3 Sleutels staat de kinder-en jeugdverkiezing. Die vindt plaats op 7 maart in het Buurthuis in de Zwartegevelstraat vanaf 14 uur. Deelnemen is gratis en inschrijven kan via 0468/20.33.49. Inschrijven voor de stoet kan nog tot 5 maart via de jeugddienst van de stad.