Voor de webcam met Marijn Devalck, Frank De Winne, Yves Lampaert en Björn Soenens: kleuters van De Dorpsparel gaan elke avond live met special guest Sam Vanacker

08 mei 2020

09u00 4 Tielt Chatten met de juf is voor de kleuters van De Dorpsparel in Schuiferskapelle niets minder dan een feest. Om klokslag 18 uur zitten de kleutertjes én hun ouders steevast klaar voor de webcam, want juf Lisa Dhont tovert elke avond een special guest uit haar hoed. En daar zitten enkele kleppers bij.

Het begon met een verhaaltje voor het slapengaan op dinsdag 24 maart. De dag nadien speelde een van de ouders een liedje op z’n gitaar. Dat werd een succes en de juf besloot om elke avond een interessante special guest te zoeken voor de webcamsessie met de kleuters. Dertig livesessies later ging de uiltjesklas al live met een circusartiest, een goochelaar, een poppenspeler, een beatboxer, een verpleegster en een politieagent, maar ook met astronaut Frank De Winne, acteur Marijn Devalck, wielrenner Yves Lampaert, journalist Björn Soenens, radiopresentator Bjorn Verhoeven en muzikant Vincent Goeminne. Dat lijstje bv’s groeit nog dagelijks.

“Sinds het begin van de coronaperiode hebben we per klas een besloten Facebookgroep omdat we het heel belangrijk vinden om verbonden te blijven met elkaar”, zegt Lisa. “Zo worden er opdrachtjes en werkbundeltjes verdeeld. Het resultaat is een hele fijne samenwerking tussen de kinderen, de ouders en onze school. Met mijn klas ga ik elke avond, ook in de weekends en tijdens de vakantie, om 18 uur een half uurtje live via Google Meet. We hadden al enkele heel boeiende gasten en dat maakt het ook voor de ouders extra interessant om mee te volgen met de kinderen.”

“Telkens verbazen de kinderen me met hun gerichte vragen. Aan Frank De Winne vroegen ze hoe het was om in de ruimte te wandelen, aan Boma vroegen ze hoe het met Doortje was en aan Bjorn Soenens vroegen ze hoe duur het was in New York. Over de ruimte hadden we voor de lockdown al geleerd en de hele klas is grote fan van FC De Kampioenen. Dat we de échte Baltasar Boma te gast hadden heb ik daarom trouwens tot op het allerlaatste nippertje geheim gehouden. Hun gezichtjes waren goud waard toen ze Boma op het scherm zagen verschijnen. Ik ben heel trots op mijn kapoenen.”

Verlanglijstje

“Hoe we in contact met de bv’s komen? Enerzijds via de ouders en familieleden, anderzijds ga ik zelf ook actief op zoek door mensen aan te schrijven. Meestal zijn de gasten meteen enthousiast om mee te werken, al is het een kwestie van het juiste kanaal te vinden. Er kruipt wel wat tijd in de zoektocht, maar ik heb zelf geen gezin en kan dus wel wat tijd vrijmaken. Bovendien blijft het gewoon heel leuk om de kinderen bezig te zien. We gaan er dus zeker nog een tijdje mee door. Niels Destadsbader staat bijvoorbeeld nog op ons verlanglijstje.”