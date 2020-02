Voltallige gemeenteraad steunt motie tegen sluiting materniteit Sint-Andries Sam Vanacker

07 februari 2020

18u00 2 Tielt De gemeenteraad van Tielt heeft donderdagavond een motie ondertekend tegen een eventuele sluiting van de materniteit van het Sint-Andriesziekenhuis. De motie is een reactie op de resultaten van de studie van het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg.

Volgens die studie zouden vijf West-Vlaamse materniteiten, waaronder Tielt, beter sluiten. De Tieltse materniteit klokte in 2019 af op 469 bevallingen, onder de vooropgestelde norm van 557 bevallingen. Volgens het Kenniscentrum is het - althans vanuit economisch oogpunt - beter om de middelen die naar de Tieltse materniteit gaan elders in te zetten en de erkenning in te trekken.

Eerder liet de directie van het Sint-Andriesziekenhuis al weten dat ze fel tegen een eventuele sluiting gekant is. Nu geeft de Tieltse politiek hetzelfde signaal. Het document werd zowel door CD&V, Iedereen Tielt, Groen, sp.a, Open Vld en N-VA ondertekend en zal naar federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) gestuurd worden en naar de Vlaamse en federale parlementsleden van de betrokken partijen.