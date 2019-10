Volle kerk voor viering 10 jaar heiligverklaring Damiaan Sam Vanacker

15 oktober 2019

15u27 0 Tielt Naar aanleiding van de tiende verjaardag van de heiligverklaring van Pater Damiaan werd zondag een feestelijke mis gehouden in de Sint-Pieterskerk in Tielt. De mis werd geleid door bisschop Lode Aerts en opgeluisterd door een honderdkoppig koor, met leden uit verschillende Tieltse koren.

Eerder werd in de kerk ook al een tentoonstelling rond de grootste Belg geopend. De mis op 13 oktober vormde het startschot van een nationale campagne rond Damiaan. Later dit jaar wordt de verjaardag van de heiligverklaring ook gevierd in Tremelo. In Tielt waren welgeteld 475 mensen van over heel Vlaanderen aanwezig. De mis werd geleid door de bisschop van Brugge, bijgestaan door deken Filip Callens en diakens Chris Nemegheer en Davy Verkest. “Als plaatselijk Damiaanactie comité zijn we heel fier dat we met onze stad en ons decanaat de primeur mochten leveren van dit prachtige campagnejaar”, aldus Hein Samyn van het plaatselijke Damiaancomité. De tentoonstelling rond Damiaan blijft nog staan in de Sint-Pieterskerk tot 20 oktober. Daarna verhuist de expo naar andere steden en gemeenten in Vlaanderen.