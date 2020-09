Voetbalwedstrijden bij Dosko Kanegem en SC Wielsbeke B uitgesteld door coronabesmettingen LSI

19 september 2020

11u04

Bron: LSI 2 Tielt Een coronabesmetting bij een speler van tweede provinciale voetbalclub Dosko Kanegem zorgt er voor dat de wedstrijden van het eerste en beloftenelftal dit weekend uitgesteld worden. Ook de wedstrijd van de B-ploeg van SC Wielsbeke in vierde provinciale wordt om dezelfde reden uitgesteld.

Het bestuur van Dosko Kanegem nam vrijdag zelf met de Belgische Voetbalbond contact op toen een speler positief bleek. “Die speler was uit vakantie teruggekeerd en vrijwillig in quarantaine gegaan, zoals het hoort”, vertelt gerechtigd correspondent Peter De Bel. “Toen na zijn eerste ook zijn tweede test negatief bleek, kwam hij donderdagavond opnieuw meetrainen en douchen in zijn bubbel van 6. Vrijdagochtend kreeg die speler echter het nieuws dat zijn resultaat vals negatief en dus toch positief was. Met als gevolg dat zijn douchebubbel en enkele andere nauwe contacten in quarantaine zijn gegaan. In die omstandigheden kan noch de wedstrijd van het eerste elftal tegen Ardooie noch die van de beloftenploeg tegen Ruiselede plaatsvinden. De competitie is nog maar twee weken ver en er zijn al her en der afgelastingen. De vraag rijst of het eigenlijk wel opportuun is in dergelijke omstandigheden te blijven voetballen. Voor ieder clubbestuur vergt het heel wat extra inspanningen om alles coronaproof te laten verlopen. En dan heb je nog helemaal geen zekerheid dat er geen positieve gevallen opduiken.”

Ook bij SC Wielsbeke B testte een speler positief bij zijn terugkeer na een vakantie in Portugal. Dat zorgt er voor dat de wedstrijd tegen OG Stasegem in vierde provinciale en ook de beloftenwedstrijd uitgesteld worden.