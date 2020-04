Voetbalvelden worden vroeger dan gepland heringezaaid door coronastop Sam Vanacker

02 april 2020

11u49 0 Tielt Aangezien de voetbalcompetitie opgeschort is omwille van de coronamaatregelen zal het jaarlijks onderhoud van de voetbalvelden sneller dan gepland uitgevoerd worden.

“Normaal worden de velden in de loop van mei gemaaid en opnieuw ingezaaid, maar aangezien de competitie stil ligt en de geplande tornooien afgeschaft zijn door de coronamaatregelen, maakt de aannemer van de gelegenheid gebruik om het onderhoud sneller dan gepland uit te voeren”, zegt sportschepen Hedwig Verdoodt (CD&V). “Op die manier zullen de velden zeker opnieuw speelklaar zijn tegen augustus, wanneer de trainingen normaal gezien terug beginnen. De voetbalvelden mogen dus niet betreden worden, uiteraard niet in groepsverband omwille van de coronamaatregelen maar ook aan individuele sporters vragen we om dit verbod na te leven.”

In Tielt is er op sportsite de Ponte wel nog een voetbalveld dat niet heraangelegd dient te worden en dat gebruikt kan worden voor buitensport, op voorwaarde dat de social distancing gerespecteerd wordt. Dat veld bevindt zich aan de vroegere schutterspost, tussen het hoofdvoetbalveld aan de kant van Pontweg en de atletiekpiste, en is gemakkelijk bereikbaar via ingang van de sportsite aan kant van de Ringlaan.