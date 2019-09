Voetbalmatch tussen caféploegen eindigt in vechtpartij na racistische uitspraken: parket vordert 4 maanden cel Siebe De Voogt

26 september 2019

15u08 2 Tielt Een uit de hand gelopen voetbalmatch tussen twee cafévoetbalploegen in Tielt is donderdagmorgen voor de rechter geëindigd. Een 32-jarige Meulebekenaar van Turkse afkomst riskeert vier maanden cel voor een vuistslag die hij uitdeelde. Erol Y. kreeg tijdens de wedstrijd racistische uitspraken naar het hoofd geslingerd, maar ontkent dat hij daarop klappen gaf aan een speler van de tegenpartij.

Erol Y. (32) uit Meulebeke speelde op 30 september 2017 voor cafévoetbalploeg Osmanli Diamohk op het veld van Batavia Tielt. De wedstrijd verliep aanvankelijk zonder incidenten. “Tot ik de 0-2 scoorde”, vertelde de beklaagde tijdens de zitting in de Brugse rechtbank. “Plots begonnen de supporters van de thuisploeg allerlei dingen te roepen naar mij.” Volgens zijn advocaat én de burgerlijke partij ging het om racistische uitspraken. Na de wedstrijd, die nog op 3-2 eindigde, ging Erol Y. verhaal halen bij de thuissupporters. Hij gaf een duw aan een van hen, waarna enkele spelers tussenkwamen.

Een bankzitter van Batavia Tielt werd kort nadien langs achteren aangevallen. Volgens getuigen gaf Erol Y. hem een vuistslag in het gezicht, waardoor de man twee voortanden kwijtraakte. “Ik begrijp waar de beklaagde zijn woede vandaan kwam, maar zijn reactie was buiten proportie”, vertelde Frederik D. “Hij had niet moeten reageren naar de spelers die net waren tussengekomen.” Erol Y. ontkent dat hij een vuistslag heeft uitgedeeld aan het slachtoffer. “Na het tumult met de thuissupporters was voor hem de kous af”, aldus meester Soenen. “Hij wandelde terug naar de kleedkamers en heeft niets met die vuistslag te maken.” Het parket vorderde vier maanden cel. Uitspraak op 24 oktober.