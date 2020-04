Voedselbank De Doorgang krijgt extra duwtje in de rug van Rotary Tielt Sam Vanacker

23 april 2020

12u37 0 Tielt Serviceclub Rotary Tielt heeft woensdagnamiddag vijfduizend euro geschonken aan voedselbank De Doorgang. Met het geld worden 125 gezinnen in kansarmoede geholpen.

“Met Rotary dragen we ethische waarden en normen hoog in het vaandel en De Doorgang kan jaarlijks op onze financiële steun rekenen”, zegt voorzitter Grégoire De Kemmeter. “Omdat het uitzonderlijke tijden zijn, bundelen we de krachten en dragen we nu een extra financieel steentje bij aan de Sint-Vincentiusvereniging. Samen bouwen we aan een leefbare wereld voor iedereen.”

Twee keer per maand kunnen gezinnen in kansarmoede terecht bij De Doorgang om voedingswaren op te halen. Vrijwilligers laten de bezoekers kiezen uit het aanbod en vooraf vinden zij bij een kopje koffie of thee in de ontmoetingsruimte een luisterend oor. De Doorgang biedt hulp aan 125 gezinnen uit Tielt, Dentergem en Wingene.