Vloggers jagen op 108 Harry Potter-acteurs voor het goede doel: “Vorige week strikten we Daniel Radcliffe”

10 februari 2020

17u48 0 Tielt Vloggers Bart Meese en Dieter Vanderheeren hebben een missie. Onder de noemer ‘Road To Rowling’ is het duo op jacht naar alle 108 handtekeningen van de acteurs uit de Harry Potter-films. De handtekeningen komen op de pagina’s van een Harry Potter-boek dat het duo na afloop wil veilen voor het goede doel. En dat boek vult langzaam maar zeker. Afgelopen weekend zette hoofdrolspeler Daniel Radcliffe er zijn krabbel in.

Bart Meese (30) en Dieter Vanderheeren (26) zijn afkomstig uit respectievelijk Tielt en Izegem, maar ze wonen of studeren allebei in Gent. Hun reis begoen toen ze een vroege, Engelstalige druk van het eerste boek uit de Harry Potterreeks, ‘Harry en de Steen der Wijzen’, in handen kregen.

“Dat boek bestaat uit 107 dubbele pagina’s”, vertelt Dieter. “Elke acteur krijgt daarin twee pagina’s om haar of zijn handtekening te zetten. De allerlaatste bladzijde hebben we voorbehouden voor schrijfster J. K. Rowling. Onze deadline is 16 november 2021, want op die dag is het precies twintig jaar geleden dat het eerste boek uitkwam. Als onze queeste er op zit, gaan we het boek veilen voor Make-A-Wish”, vertellen de vloggers.

Nog 86 te gaan

De twee ‘Potterheads’ staan er op dat ze de acteurs persoonlijk ontmoeten en hun vrije tijd staat helemaal in het teken van Road To Rowling. Ze trekken naar fantasyconventies, maken afspraken of proberen de sterren te strikken na optredens. Ze hebben er al enkele trips naar Londen op zitten. Met succes, want onder andere Tom Felton, Jason Piper, Zoë Wanamaker, Jessie Cave, Mark Williams, Matthew Lewis en zelfs John Cleese ondertekenden hun boek.

“Onze recentste trip naar Londen leverde twee hele grote namen op”, zegt Bart. “Daniel Radcliffe speelde er mee in een theaterstuk en het was een enorme gelukstreffer dat Helena Bonham Carter, alias Bellatrix in de films, in het publiek zat. Ik ben recht op haar afgestapt. Een selfie nemen zag ze niet zitten, maar we hebben toch maar mooi haar handtekening. Na afloop maakte Radcliffe enkele minuutjes tijd voor ons. We legden hem het project uit en toen we vertelden dat de opbrengst naar het goede doel zou, gaan zette hij met veel plezier zijn handtekening”, zegt Bart. “Hij gelooft dat we in onze missie zullen slagen. Nog 86 te gaan.”

Emma Watson

Eenvoudig wordt die missie nochtans niet. Naast de meer toegankelijke acteurs moeten ze ook grootheden als Emma Watson, Robert Pattinson, Kenneth Branagh, Gary Oldman en J.K. Rowling zelf nog strikken. “Robert Pattinson wordt nog een hele klus, maar er liggen al veel afspraken vast en ook met de manager van Emma Watson hebben we ondertussen al contact. Ze zou open staan voor ons project, op voorwaarde dat we eerst nog wat meer handtekeningen kunnen verzamelen.”

“Dat zal bij de meeste grote namen het geval zijn. Hoe meer handtekeningen we hebben, hoe meer deuren er open gaan. Onze ultieme droom is om met 107 handtekeningen bij JK Rowling zelf te landen. Als dat lukt hebben we een uniek boek waarvoor Harry Potter-fans overal ter wereld flink wat centen zullen willen neertellen.”

