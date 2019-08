Vlaamse ‘Letsers’ blazen verzamelen in Tielts stadspark Sam Vanacker

26 augustus 2019

15u24 0 Tielt Tielt is dit jaar de gaststad voor het jaarlijkse feest van Lets Vlaanderen. Letsers uit Vlaanderen en Brussel zakken op zondag 15 september af naar het stadspark. Op het programma staan onder andere optredens, kinderanimatie, workshops en theater.

Lets staat voor ‘Local Exchange and Trading System’ en is een systeem van ruilhandel waarbij leden diensten of goederen met elkaar ruilen. Het ene lid kan bijvoorbeeld een andere helpen in de tuin, terwijl die andere in ruil daarvoor dan een paar uur komt babysitten. Geld komt er niet aan te pas, al wordt de relatieve waarde van elk klusje wel uitgedrukt in een virtuele munt. Bij Lets Tielt en Molenland, dat zestig leden heeft, wordt die munt een Tanneke genoemd. In West-Vlaanderen zijn ondertussen al tien verschillende afdelingen.

Sinds 2016 organiseert Lets Vlaanderen elk jaar de Vlaamse Lets-Dag en op 15 september vindt die plaats in Tielt. Het startschot wordt gegeven om 12 uur met een aperitief, gevolgd door een koud buffet, terwijl een dixieband voor een streepje muziek zorgt. Tussen 14 en 16 uur zijn er activiteiten voor jong en oud in het park. Onder andere volksspelen, line-dance, wijnproeven, gezelschapsspelen, schaken, petanque, kubb en creatieve workshops staan op het programma. Om 15.45 uur wordt er thee geserveerd. Een uur later brengt de Tieltse Letser en lowimpactman Steven Vromman de ecocomedy ‘Het Einde van de Wereld’. Op hetzelfde moment zorgt Letser Marc Dupont voor kindertheater met Piekenot. Doorlopend kunnen er strips, elpees, dvd’s en cd’s geruild worden.

Deelnemen kost vijf euro of (voor Letsers) zestig tannekes. Inschrijven kan tot 10 september op www.letstielt.be.