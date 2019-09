Vlaamse LETS’ers genieten van gezinsdag in stadspark SVR

19 september 2019

17u17 0 Tielt LETS Vlaanderen organiseerde afgelopen zondag in samenwerking met de lokale LETS-afdeling een gezinsdag in het Paterspark. Meer dan honderd LETS’ers uit heel Vlaanderen kwamen naar Tielt.

“Het werd een mooie zonovergoten dag voor het hele gezin met tal van activiteiten zoals een potluck-buffet, volksspelen, high tea, kindertheater, stadswandelingen, een fietstocht, gezelschapsspelen en nog veel meer”, zegt Lieve Dosogne van LETS Tielt en Molenland. “Er was ook de nieuwste eco-comedy van ‘Low Impact Man’ Steven Vromman. Kinderen konden genieten van kindertheater Piekenot.

Lets staat voor ‘Local Exchange and Trading System’ en is een systeem van ruilhandel waarbij leden diensten of goederen met elkaar ruilen. Geld komt er niet aan te pas, al wordt de relatieve waarde van elk klusje wel uitgedrukt in een virtuele munt. In West-Vlaanderen zijn ondertussen al tien verschillende afdelingen.

Meer info op www.letstielt.be of via letsttielt@gmail.com.