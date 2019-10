Vlaams regeerakkoord: zoveel geld krijgt jouw gemeente extra van de nieuwe regering SVR

03 oktober 2019

14u39 0 Tielt 64 West-Vlaamse gemeentebesturen krijgen dankzij het nieuw Vlaams regeerakkoord 245 miljoen euro extra om te investeren. Ondertussen is duidelijk hoeveel elke gemeente precies krijgt. We zetten het even op een rijtje voor de gemeenten in onze regio.

De Vlaamse overheid neemt de helft van de zogenaamde ‘responsabiliseringsbijdrage’ voor de betaling van de ambtenarenpensioenen over en geeft de gemeenten extra budget omwille van hun open ruimte. Vlaams parlementslid Bert Maertens (N-VA) maakte de cijfers bekend.

Voor Tielt gaat het om 3.279.337 euro, Pittem krijgt 1.112.116 euro, Ruiselede 883.529 euro, in Wingene is het 2.775.131 euro, Lichtervelde krijgt 992.156 euro. Staden krijgt 2.015.567 euro, Roeselare 12.100.728 euro, Hooglede 1.296.208 euro en Ardooie 1.161.947 euro. In Meulebeke gaat het om 1,58 miljoen euro, voor Ingelmunster zou het gaan om een bedrag van 750.000 euro, Lendelede krijgt 538.721 euro extra en Oostrozebeke krijgt 680.000 euro bijkomende investeringsmiddelen. Voor Izegem, de stad waar Maertens burgemeester is, gaat het om een extra bedrag van 5,5 miljoen euro. “Geld dat we gaan investeren in onder andere wegen, fietspaden, bebossing en klimaatmaatregelen”, belooft hij.