Vlaams Kruis organiseert EHBO-opleidingen in Tielt SVR

26 augustus 2019

Het Vlaamse Kruis afdeling Molenland-Houtland organiseert vanaf 17 september een nieuwe reeks EHBO-cursussen in Tielt. De lessen vinden telkens plaats op dinsdag om 19.30 uur in het lokaal van het Vlaams Kruis in de Bosakkerstraat. Zeven avonden op rij leer je er slachtofferbenadering, reanimatie, wondverzorging en verbanden aanleggen. Deelnemen kost veertig euro. Inschrijven bij Angeline Neirinck via cursus.molenland-houtland@hvk.be of op 0472/41.82.30.