Vlaams geld voor vernieuwing schoolinfrastructuur De Wijzer en Internaat KSO Sam Vanacker

25 augustus 2020

12u36 0 Tielt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) trekt 127.278,12 euro uit voor twee Tieltse scholen. Er gaat 26.191,13 euro naar het Internaat 2 KSO Tielt-Ruiselede en 101.086,81 euro naar Vrije Basisschool De Wijzer in Aarsele.

Via het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) krijgen de scholen geld voor verschillende vernieuwingswerken aan onder meer gevels, daken of vloeren. “Het is niet omdat de klassen en schoolgebouwen tijdens de zomer leegstaan dat we niet verder bouwen aan de toekomst”, zegt Weyts. In deze regeerperiode wordt in totaal een half miljard euro extra uitgetrokken voor schoolinfrastructuur. Die investeringsgolf komt ook Tielt ten goede.