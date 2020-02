Vijfdejaars Regina Pacis starten mini-onderneming Sam Vanacker

17 februari 2020

11u18 0 Tielt Elf vijfdejaars uit de richting Marketing en Ondernemen van Regina Pacis in Tielt zijn gestart met een mini-onderneming. Onder de noemer ‘Healthiness’ verkopen ze polshorloges, aperitiefpakketjes en gelukskoekjes, terwijl ze ook workshops organiseren.

“Met onze mini-onderneming willen we mensen een tikje gelukkiger maken”, zegt PR-verantwoordelijke Jarno Putman. “Ondertussen hebben we al een workshop en drie verkoopmomenten achter de rug. Op 29 februari en 1 maart staan we op de Auto Retro Beurs in Roeselare voor ons vierde verkoopmoment en op 6 mei organiseren we een lachsessie-workshop onder leiding van een ervaren lachcoach.” Healthiness bestaat uit Marie Van Hulle, Jarno Putman, Axelle Verstraete, Intimité Nganga, Neal Hallewaert, Victor Vanbruwaene, Liana Vandekerkhove, Yalenka De Smijter, Michiel Haverbeke, Mathis Vanneste en Brent Van Belle. Meer info vind je op de facebookpagina of op de website van Healthiness.