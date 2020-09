Vijf auto’s botsen in file: brandweer moet wegdek proper maken VHS

28 september 2020

17u05 0

Op de Pittemsesteenweg in Tielt gebeurde maandagmorgen een kop-staartaanrijding waarbij uiteindelijk vijf voertuigen betrokken waren. “Ik stond aan te schuiven in een kleine file, achter mij deed een automobilist hetzelfde”, vertelt de bestuurder van een bestelwagen Renault Trafic. “Achter ons kwam een vrachtwagen gereden. De chauffeur had de file te laat gezien. Hij remde blijkbaar nog maar een botsing was onvermijdelijk. Door de knal werd ik tegen mijn voorligger geduwd.” Bij het ongeval vielen geen gewonden maar er was nogal wat materiële schade. De brandweer kwam ter plaatse om het wegdek te reinigen.