Vier miljoen euro voor uitbreiding academies is volgens oppositie niet genoeg Sam Vanacker

06 december 2019

14u10 0 Tielt Het stadsbestuur van Tielt maakt in deze legislatuur vier miljoen euro vrij voor een uitbreiding van de academies op de Tiltex-site, maar volgens de oppositie is dat te weinig. Schepen Vincent Byttebier (CD&V) reageerde dat het om een project gaat dat over meerdere legislaturen gespreid zal worden en dat die vier miljoen maar een gedeelte van de totale kostprijs is.

Zowel de kunst- als muziekacademie van Tielt kampen al jaren met plaatsgebrek en na het negatieve inspectierapport in 2017 wordt grondig nagedacht over een permanente oplossing. Daarom worden de voormalige politiebureaus nu in gebruik genomen door de kunstacademie, maar een bredere aanpak is nodig. Het is een publiek geheim dat het stadsbestuur liefst beide academies wil centraliseren in een nieuw gebouw op de Tiltex-site tussen het Maczekplein en de muziekacademie. Daarvoor staat vier miljoen ingeschreven, ook al is het stadsbestuur op dit moment nog aan het onderhandelen met de eigenaar van de grond.

“Zwaar ondergebudgetteerd”, vindt oppositieraadslid Birger De Coninck (sp.a). “Bij een eerdere studie naar mogelijke locaties, waarbij ook het belastinggebouw en het Patersbos bekeken werden, was de kostprijs nog op zestien miljoen euro geraamd. Met vier miljoen zal je dus weinig kunnen aanvangen.”

Schepen Vincent Byttebier (CD&V) bevestigde. “Tielt heeft niet de financiële slagkracht om in één project in één keer zestien miljoen euro te investeren. We gaan nu eerst de gronden kopen en een plan opmaken voor de site. Het is te vroeg om nu al te zeggen hoever we daarna uiteindelijk komen.” De Coninck vroeg zich daarop af of de bestaande afdeling van de academie in de Godelieveschool zou verdwijnen. Byttebier reageerde dat dit inderdaad een mogelijke piste was.