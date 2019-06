Verzekeringsagent schrijft boek en schenkt opbrengst aan goed doel Sam Vanacker

15u01 9 Tielt Verzekeringsagent en beginnend auteur Hubert Lanckriet heeft de opbrengst van de verkoop van zijn debuutroman ‘Kazze’ aan de vzw Vluchtelingenwerk Vlaanderen geschonken. De eerste vierhonderd exemplaren van het boek zijn inmiddels de deur uit en volgens de auteur zijn de reacties van de lezers bijzonder lovend. “Het zou fantastisch zijn als mijn boek ook bovenregionaal doorbreekt, maar mijn doelen zijn nu al bereikt.”

In wat hij zelf als ‘de herfst van zijn carrière’ bestempelt besliste Aarselenaar Hubert Lanckriet (63) om een oude droom waar te maken en een roman te schrijven. Liefst zeven jaar geleden begon hij een verhaal neer te pennen dat al jaren in zijn hoofd zat. Het schrijven ging met vallen en opstaan, maar sinds begin maart ligt het debuut van Hubert effectief in de rekken van de Standaard Boekhandel in Tielt en Brugge, terwijl het boek ook te bestellen is bij de auteur zelf. ‘Kazze’ vertelt het verhaal van Karel Zeilemans, een man die op dertigjarige leeftijd weduwnaar wordt. Na de dood van zijn vrouw beslist Kazze dat hij een vrijgevochten man van de wereld wil zijn, maar dat lukt niet zo goed en hij komt in een donkere, turbulente periode terecht.

“Moderne schrijvers doen al te vaak hun uiterste best om de lezers en de critici te overdonderen met hun kunnen, maar dan schieten ze hun doel voorbij en haken de gewone lezers af.” Hubert Lanckriet

“De setting is autobiografisch, want naast mijn job als verzekeringsagent ben ik ook hobby-reisleider. Het verhaal is vanzelfsprekend niet autobiografisch”, zegt Hubert. “Het is een volksverhaal geworden dat heel vlot leest. Dat is een bewuste keuze. Moderne schrijvers doen al te vaak hun uiterste best om de lezers en de critici te overdonderen met hun kunnen, maar dan schieten ze hun doel voorbij en haken de gewone lezers af. Intussen zijn de eerste vierhonderd exemplaren de deur uit en de commentaren van de lezers zijn bijzonder lovend.”

Vluchtelingenwerk Vlaanderen

De opbrengst van die verkoop - 1.050 euro - schonk Hubert aan Vluchtelingenwerk Vlaanderen, waar zijn zoon Aarnout werkt als jurist en jobcoach. “Bij de uitverkochte boekvoorstelling begin maart bij Piano’s Maene in Ruiselede is Raymond van het Groenewoud komen optreden, maar ook een jonge Congolese vluchteling is toen piano komen spelen. Een fantastisch concert. Uiteraard zou het leuk zijn als het boek ook bovenregionaal doorbreekt, maar mijn doelen zijn eigenlijk bereikt. Ik heb een boek met mijn naam op, de lezers zijn tevreden en ik heb ook nog eens mensen kunnen helpen. En dat doet deugd.”

‘Kazze’ is te koop bij Hubert door te mailen naar karel.zeilemans@gmail.com. Het is ook verkrijgbaar bij Standaard Boekhandel Tielt en Brugge-Centrum en kost 20 euro. Wie het bestelt bij bol.com of een andere boekhandel betaalt 23 euro. Wie het als E-book koopt betaalt 10 euro.