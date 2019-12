Verpakkingsarme winkel Bokaal met open armen ontvangen CDR

07 december 2019

Tielt kon afgelopen weekend voor het eerst kennismaken met Bokaal, de duurzame en verpakkingsvrije winkel van de vzw WOP!. Zaterdag openden zij, in samenwerking met VOC Opstap, voor het eerst de deuren in De Kloef langs de Bruggestraat. Zeggen dat het er druk was is een understatement. “Er is absoluut veel interesse”, glunderen Karen Van Eecke en Marijn Alliet van vzw WOP!. “Het was de bedoeling om pas om 14 uur de deuren te openen, maar deze morgen was er al veel interesse en kwamen er heel veel kopers en ook nieuwsgierigen langs. Op vandaag hebben we een 100-tal verschillende producten in ons gamma. Van voedingsmiddelen die de klanten van grote bokalen in hun eigen potjes kunnen tappen, over ingrediënten om zelf reinigingsproducten te maken tot bio groenten van ’t Oostgoed in Ardooie. Topproducten zijn momenteel de shampoobars en de Eco-egg wasballen waarmee je een 200-tal wasbeurten kan doen.”

Na dit weekend gaat Bokaal weer dicht. Voorlopig althans. “Eerst moeten er enkele aanpassingen gebeuren aan het pand, maar we hopen zo snel mogelijk de deuren opnieuw te kunnen openen. Het is duidelijk dat Tielt klaar is voor ons concept. In afwachting kunnen de mensen terecht op onze webshop https://wopplanet.com/bokaal/ om bestellingen te plaatsen. We organiseren hier afhaalmomenten op woensdagmorgen en zaterdagnamiddag.