Vernieuwde frituur heropent in volle coronacrisis: “Tafels en stoelen moeten nog geleverd worden, maar die hebben we voorlopig toch niet nodig” Sam Vanacker

15 april 2020

16u53 0 Tielt Joke Vergote heropent donderdag Frituur Joke in Aarsele. De zaak was sinds half februari gesloten voor grondige verbouwingswerken. De frituur is helemaal gemoderniseerd en is ruim dubbel zo groot geworden. Een feestelijke heropening zit er voorlopig niet in, maar bestellen en afhalen kan wel.

Joke en haar partner Steven Permentier kochten begin 2018 de frituur in de Deinsesteenweg en vernieuwden vorig jaar al de tuin en het terras. Nog voor de coronacrisis losbarstte besloten ze het gebouw te vernieuwen en de voorbije maanden zat het koppel niet stil. De volledige zaak werd tot op het bot gestript, van het plafond tot en met de vloer. Er is een nieuwe keukenblok bijgekomen en ook het restaurantgedeelte werd flink uitgebreid, goed voor een compleet nieuwe, grotere frituur. Ondanks de coronacrisis heropenen Joke en Steven de zaak donderdag.

Veel werk zelf verzet

“Oorspronkelijk was het de bedoeling om eind maart al open te gaan, maar door de coronacrisis hebben we noodgedwongen bijna alle werk zelf moeten verzetten. We zijn elke dag van ‘s morgens tot ‘s avonds bezig geweest. In de schilderwerken kroop bijvoorbeeld wel wat tijd, maar we zijn trots op het resultaat”, zegt Joke. “Vroeger hadden we binnen 28 plaatsjes, nu kunnen er 63 mensen zitten. Of dat is toch de bedoeling, want door de crisis kunnen de nieuwe tafels en stoelen niet geleverd worden. Al hebben we die voorlopig ook niet nodig. Een feestelijke heropening zit er jammer genoeg niet in, maar dat houden we nog in petto voor na de crisis.”

Frietjes afhalen in Aarsele kan terug vanaf donderdagavond. De coronarichtlijnen worden gevolgd en het aantal klanten dat tegelijk binnen in de zaak staat wordt beperkt gehouden. Het aanbod raadplegen kan via eethuisjoke.be, telefonisch bestellingen doorgeven is mogelijk en vanaf donderdagavond is Frituur Joke ook te vinden op de website en de app van bestelapplicatie Jamezz onder jamezz.be/frituurjoke.