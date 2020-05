Vermaak Na Arbeid schrapt ode aan Morricone Sam Vanacker

24 mei 2020

10u32 0 Tielt Koniklijke Harmonie Vermaak Na Arbeid, die traditioneel in het najaar met een grote productie uitpakt in de Europahal in Tielt, had op 22 november een eerbetoon aan de westernmuziek van filmcomponist Ennio Morricone op de planning staan. Door het coronavirus is het hommageconcert geschrapt.

“De koren en solisten waren gecontacteerd, de partituren gekopieerd en de repetities waren zelfs al begonnen. Maar het coronavirus legt ons nu al enkele maanden het zwijgen op en het risico op een tweede golf is te groot om zo’n groot project op touw te zetten. Aangezien er voor orkesten en koren weinig beterschap in zicht is beslisten we nu al om ons filmconcert rond Maestro Morricone te verplaatsen naar 2021.”