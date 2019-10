Vermaak Na Arbeid gaat Night of the Proms achterna Sam Vanacker

23 oktober 2019

13u44 2 Tielt De Koninklijke Harmonie Vermaak Na Arbeid Tielt tovert op 8 november de Europahal om tot een mini-Sportpaleis, want de harmonie pakt uit met een Tieltse versie van The Night of The Proms.

“Het recept van The Night of the Proms slaat al decennia aan bij het publiek. Telkens wordt een mix van gekende klassiekers en het betere poprepertoire gebracht, met John Miles als vaste huisartiest en een aantal speciale gasten. Maar waarom naar het Sportpaleis trekken als je dit ook in de Europohal in Tielt kunt meemaken?”, zegt voorzitter Rudi Ailliet. “De uitvoerders zijn misschien van een mindere allure, maar dat maken we goed met ons enthousiasme.”

Veelzijdig

Op vrijdag 8 november toont Vermaak Na Arbeid dat ook pop en klassieke muziek tot hun repertoire behoren tijdens de eerste editie van A Night at the Proms. Solisten van dienst zijn de Tieltse tenor Stefaan Vanden Broucke en sopraan Ann De Winter. In het tweede deel van het concert wordt samengewerkt met de koren Terpsichore uit Oostrozebeke en Cantando uit Wingene. onder andere de Carmina Burana en uiteraard Music van John Miles passeren de revue. “Dat we veelzijdig zijn, hebben we al bewezen met onze tweejaarlijkse filmconcerten, waarbij we onder andere met Voice Male hebben samengewerkt. Voor 2020 staat trouwens ‘Maestro Morricone’ al op de planning, een hommageconcert aan de grootste filmcomponist ooit: Ennio Morricone.”

Voor een toegangsticket betaal je twaalf euro. Wie voor de ‘full option’ kiest, betaalt 35 euro en krijgt een halve fles cava en warme hapjes aan tafel. Tickets zijn te bestellen op www.vermaak-na-arbeid.be of via secretariaat@vermaak-na-arbeid.be.