Verhuis Tieltse kerstmarkt naar Markt valt in de smaak, maar verenigingen missen nog steeds hun jenevertjes CDR

08 december 2019

08u40 5 Tielt De nieuwe stek van de Tieltse kerstmarkt valt in de smaak en lokte veel volk.

Vorig jaar nog installeerde de vzw Tieltse Middenstand de kraampjes in de Tramstraat, maar afgelopen weekend kregen ze een plaatsje op de Markt en rond de historische Halletoren. “De setting vorig jaar was ronduit zielig”, oordeelt Jolene Van Thournout die samen met enkele vriendinnen het standje van FC Pièce Unique bemant. “In de Tramstraat was het allesbehalve gezellig. Het is de logica zelve dat de kerstmarkt hier rond de Halletoren wordt opgezet. Bovendien weet iedereen ook meteen waar hij naartoe moet.”

Wij staan hier om wat geld in het laatje te brengen voor de voetbalploeg van onze mannen, maar net doordat we geen jenever en aanverwanten mogen verkopen, haken er veel mensen af Elisah Langenraedt

Wel werd vastgehouden aan de formule van één centrale dranktent, wat betekent dat de verenigingen in hun kraampjes nog steeds geen alcohol mogen verkopen. “Dat blijft jammer”, vindt Elisah Langenraedt. “Wij staan hier om wat geld in het laatje te brengen voor de voetbalploeg van onze mannen, maar net doordat we geen jenever en aanverwanten mogen verkopen, haken er veel mensen af. Verscheidene kameraden die we uitnodigden, kozen er omwille van die regel voor om naar de kerstmarkt in Wingene te gaan in plaats van naar hier te komen.”