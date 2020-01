Verhoogde waakzaamheid voor symptomen Coronavirus in Sint-Andriesziekenhuis Sam Vanacker

15u27 0 Tielt Het Coronavirus verspreidt zich steeds verder. In ons land is voorlopig nog niemand besmet. Maar de ziekenhuizen verhogen gevoelig de waakzaamheid. Ook in het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt gelden speciale maatregelen.

Alle Vlaamse ziekenhuizen hebben ondertussen een reeks maatregelen in stelling gebracht die opgevolgd moeten worden door het ziekenhuispersoneel. “Het risico op een besmetting met het Coronavirus in ons land in relatief klein, maar een verhoogde waakzaamheid is zeer zeker aan de orde”, zegt bioloog en hygiëneverantwoordelijke Frederik Van Hoecke. “Van alle patiënten die respiratoire klachten hebben wordt de reisgeschiedenis voortaan zorgvuldig in kaart gebracht. Mensen die onlangs in China geweest zijn of in contact zijn gekomen met dergelijke mensen vormen een risico. Ze moeten zo snel mogelijk geïsoleerd worden en een chirurgisch masker krijgen. We roepen mensen die aan dat profiel voldoen op om zich proactief te melden. De reisgeschiedenis wordt trouwens ook digitaal opgenomen in een dossier zodat bij een eventuele besmetting risicogebieden beter in kaart kunnen worden gebracht.”

Al benadrukt Van Hoecke ook dat paniek zeker niet aan de orde is. “We zitten met een griepepidemie dus sowieso zijn er veel mensen die koorts hebben of hoesten. De kans dat je griep oploopt is vandaag veel groter dan dat je met het Coronavirus zit. We willen dus zeker geen onnodige paniek zaaien, maar de juiste diagnose stellen is in deze fase wel cruciaal. Het is heel belangrijk dat we niemand missen.”