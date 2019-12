Verblind door de zon: 80-jarige vrouw botst tegen verkeersbord VHS

03 december 2019

19u24 0 Tielt Een banaal ongeval heeft dinsdag voor hinder gezorgd tijdens het spitsuur in Tielt. Dat gebeurde nadat een auto tegen een verkeersbord reed en op de middenberm tot stilstand kwam.

Een dame van 80 uit Tielt volgde dinsdagnamiddag iets voor vier uur de Stokerijstraat in Tielt. Dat is een zijstraat van de Wingensesteenweg, vlakbij het kruispunt met de Ringlaan. Na zowat 150 meter in de Stokerijstraat is er een scherpe bocht naar links waar vroeger veel ongevallen gebeurden. Daarom werd destijds een soort middenberm aangelegd, om te verhinderen dat auto’s er uit de bocht gaan. Er staan ook verkeersborden die waarschuwen voor de gevaarlijke situatie. De automobiliste op leeftijd was verblind door de laaghangende zon toen ze tegen één van die borden reed. Daarna kwam haar wagen stil te staan op de middenberm. Het voertuig raakte onderaan beschadigd en lekte olie. Daarom werd de brandweer opgeroepen om de smurrie te komen opruimen. Anderhalve week geleden moesten de blussers ook al naar dezelfde plek, toen om modder te ruimen die achtergelaten werd door deelnemers van een mountainbikegebeuren.