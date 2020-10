Verbetering op komst voor overvolle fietsrekken aan station Sam Vanacker

01 oktober 2020

22u24 0 Tielt De NMBS heeft plannen voor een nieuwe fietsenstalling aan het station van Tielt. Dat blijkt uit een vraag van oppositieraadslid Simon Germonpré (Open Vld) tijdens de gemeenteraad. Ook zullen ook de bestaande stallingen toegankelijker gemaakt worden. Verder is het stadsbestuur ook vragende partij voor camerabewaking, al is nog niet duidelijk of dat er ook komt.

Volgens Germonpré worden de fietsen van de pendelaars al te vaak niet goed verdeeld over de fietsenstallingen omdat die slecht zijn aangeduid. “Soms worden er fietsen los tegen een hek geplaatst wegens plaatsgebrek, terwijl de fietsenstalling aan de andere kant quasi leeg blijft. Een betere aanduiding zou daar verandering in kunnen brengen. Tegelijk zou camerabewaking voor een groter veiligheidsgevoel kunnen zorgen.”

Mobiliteitsschepen Vincent Byttebier (CD&V) antwoordde dat de NMBS al langer plannen heeft voor een vernieuwing en uitbreiding. “De stallingen zijn opgenomen in het investeringsprogramma van de NMBS. Voor de coronatijd heeft men ons zelfs laten weten dat de vernieuwing voor eind 2020 op de agenda stond. Of die timing nog actueel is valt af te wachten. Wat de ontsluiting betreft, we hebben regelmatig overleg met de NMBS en men heeft ook beloofd om het hek aan de rechterkant terug te openen, zodat de minder gebruikte fietsenstalling beter bereikbaar is. Nog in verband met het station wordt nagegaan of de wachtzaal in de namiddag geopend kan worden met een automatische deur, zodat reizigers niet buiten hoeven te wachten.”

Burgemeester Luc Vannieuwenhuyze (CD&V) gaf tot slot mee dat er ook al over camerabewaking gepraat werd, als is niet duidelijk of dat er ook komt. “Het voorstel werd positief onthaald door de NMBS, weliswaar in die zin dat de noodzaak van camera’s nu in eerste instantie onderzocht zal worden, waarna er een formele vraag gesteld kan worden.”